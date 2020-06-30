COVID-19 мутирует и исчезнет — ученый рассказал, когда в Азербайджане закончится эпидемия

Впечатляющие темпы распространения коронавируса в Азербайджане, большое число латентных больных и ожидание новой, осенней вспышки вируса вызывают вопрос – как долго протянется пандемия, и спасет ли нас вакцинация.

Вакцина от коронавируса нам не понадобится, поскольку пандемия пройдет уже к концу осени, считает доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

Ученый ответил на наши вопросы и рассказал читателям # об особенностях опасной инфекции, мерах профилактики заражения и перспективах обсуждаемой на все лады вакцинации от COVID-19.

— Говоря о пандемии, наши чиновники часто сожалеют об отсутствии вакцины от коронавируса. Насколько вероятна массовая вакцинация в Азербайджане?

— Начну с того, что вакцинация представляет собой активную форму иммунизации. Это эффективная мера предупреждения заболеваний. Например, путем вакцинации нам удалось преодолеть одну из особо опасных форм карантинных инфекций – натуральную оспу. Предупреждается распространение многих инфекционных заболеваний, таких как корь, коклюш, скарлатина, дифтерия, туберкулез и пр.

Что касается коронавируса. Этот вирус был обнаружен у человека еще в 1965 году. Утверждается со ссылкой на массу данных, что он перешел к человеку от животных, главным образом, летучих мышей. Вторгаясь в ареал существования этих животных, люди получают дополнительные проблемы, сюда относится передача коронавируса, СПИДа и прочих зоонозных заболеваний. Существует несколько разновидностей коронавируса – одни вызывают нетяжелые респираторные вирусные инфекции. Опасны для человека такие штаммы коронавируса, как MERS и SARS. В том числе COVID-19, известный как SARS-CoV-2.

Говоря о вакцинации от SARS-CoV-2, который не раз сравнивали с эпидемией гриппа, обратите внимание, что пока еще нет эффективной вакцины против гриппа, поскольку вирус H1N1 каждый год проявляется новым штаммом, подвергаясь фенотипическим изменениям, т.н. мутациям, приобретая новые качества. В иные годы грипп проходит незаметно, но были случаи опасных пандемий. Например, печально известный грипп «испанка» 1918 – 20 гг., унес до 100 млн. жизней. Это в два раза больше количества погибших во Второй мировой войне.

Вакцинация от коронавирса несерьезна. Штамм SARS-CoV-2 будет активен, максимум, 8 – 9 месяцев с начала появления первых случаев заражения. На это указывает опыт прошлых эпидемий зоозонных коронавирусных инфекций MERS и SARS.

Поэтому лучше запастись терпением и строго придерживаться карантинных норм, соблюдать социальную дистанцию, носить медицинскую маску, отказаться от свойственных нашему менталитету привычек – тактильных приветствий, объятий и поцелуев при встрече.

— Известно, что разработка вакцин не терпит спешки, при этом значительное время отводится изучению вопросов безопасности. Какие риски может таить вакцина от коронавируса?

— Вакцинация небезопасна. Даже если изобретут вакцину, сложно предугадать, как она себя поведет. За короткое время просто не получится проверить надёжность и эффективность вакцины. А без такой проверки начинать массовую вакцинацию нельзя: были случаи, когда поспешная вакцинация приводила к трагедиям. Здесь можно вспомнить историю вакцинации против лихорадки дэнге, в результате чего погибло несколько сотен человек. Вакцина повела себя необычно. Наблюдения показали, что заболевание у вакцинированных протекало в более тяжелой форме. Позже исследования выявили, что выработанные при вакцинации антитела привели к парадоксальной реакции иммунной системы – они помогали вирусу внедриться в клетку. По этой причине вакцинацию прекратили.

На этом примере сложно сказать, как поведет себя организм при вакцинации от коронавируса. Полагаю, что к моменту создания и испытания этой вакцины коронавирус мутирует и постепенно исчезнет. Необходимость в вакцине отпадет сама собой. С этой точки зрения, соблюдение культуры карантина, социальной дистанции, ношение маски и частая обработка рук – наиболее эффективные и общедоступные способы профилактики заражения.

— Граждан волнует вопрос — почему в иных случаях заболевание протекает тяжело, при этом многие люди переносят коронавирус легко, в латентной форме, даже не подозревая о наличии у себя этой инфекции? Печальный факт – среди погибших молодые здоровые люди, спортсмены…

— Это зависит от титра вируса (количество вируса, содержащееся в единице объема материала — авт.), поступающего в организм во время инфицирования. Чем больше титр вируса, тем тяжелее протекает клиника. Кстати, именно этим объясняется более тяжелое течение заболевания у врачей и медицинских работников. Поэтому те, кто соблюдает правила карантина, легче переносят заболевание. Бессимптомно переносят заболевание дети, молодые люди и подчас даже взрослые.

В группе риска — пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями. Наличие сопутствующих тяжелых заболеваний, таких как сахарный диабет, атеросклероз, высокое артериальное давление и пр. может усилить течение коронавируса. У некоторых больных наблюдается иммунная, так называемая цитокиновая буря, характерная особенно мощными воспалительными процессами, иммунные клетки начинают атаку на здоровые ткани, приводя к гибели человека. Поэтому у многих больных, обычно спортсменов происходят осложнения.

— Можно ли полностью доверять результатам тестов на коронавирус?

— Результаты тестов на коронавирус могут быть обманчивы. Случается, что даже при подтвержденном заболевании тест отрицательный. Поэтому тесты необходимо рассматривать в купе с прочими факторами при диагностировании, а не как отдельный элемент. Говорить, что тест положительный, значит, вирус есть, а отрицательный – вируса нет, неправильно. Для верного диагноза необходимо собрать анамнез, обратить внимание на состояние больного, наличие соответствующих симптомов – одышки, усталости, лихорадки, потери обоняния и сенсорных чувств, наличие боли в грудной клетке, желудочно-кишечные расстройства.

При этом нужны рентгенологические данные, инструментальные, особенно компьютерная томография. В числе симптомов отмечается эффект «матового стекла» и опытный специалист легко отличит это от пневмонии. Считаю, что подверженных риску заражения необходимо тестировать и вести общее наблюдение и при наличии определенных признаков коронавируса, характерных также для ОРЗ. Гражданам не следует скрывать болезнь и заниматься самолечением. Такое, во-первых, искажает статистику и может привести к более серьезным осложнениям.

— Известно, что летом легочные заболевания проходят легко и даже бессимптомно. Как бы кощунственно это ни прозвучало, нам повезло, что пик заболеваемости пришелся на жаркое время года. Но возможна ли повторная вспышка заболевания осенью?

— Летом солнечные лучи, особенно ультрафиолет, уничтожают вирус на поверхностях. Внеклеточная форма жизни очень уязвима к этому — под влиянием солнечных лучей происходит денатурация белка – геному вируса, он теряет способность репликации (возобновления – авт.) и погибает. Лето, безусловно, играет нам на руку.

Хочу особо отметить, что единственная среда, где вирус может развиваться – это живая клетка. Вирус размножается не путем деления, как клетка, а путем создания своей копии, репликации, что может происходить только в живой клетке – именно ее ресурсы использует вирус. С этой точки зрения, не нужно допускать проникновения вируса в организм, а для этого людям необходимо соблюдать карантинное поведение.

Естественно, осенью учащаются случаи ОРЗ. В верхних дыхательных путях паразитируют различные вирусы – аденовирусы, риновирусы, паровирусы и пр. Простудные заболевания и коронавирус тоже каждый год вызывают сезонные респираторные заболевания. Осенью при наличии этих заболеваний коронавирус SARS-CoV-2 будет постепенно угасать, тем более, что в стране идет процесс создания коллективного иммунитета. Что касается второй волны заболевания, она уже началась в некоторых странах. Пик заболеваемости продолжится до начала осени.

В Азербайджане иная – специфичная картина распространения инфекции. У нас после смягчения карантина идет активный процесс создания коллективного иммунитета. На текущий момент в стране инфицированы около 60% населения, и этот процесс продолжается. Нижняя граница коллективного иммунитета – 70% заболевших.

P.S.

По прогнозам ученого, вирус продержится в нашей стране 9 месяцев с начала появления первых случаев инфицирования. А значит, уже осенью пандемия пойдет на спад. В то же время возможны отдельные вспышки заболевания в районах страны, связанные с открытием границ. Городские жители примутся массово выезжать в районы, заражая не переболевших еще местных жителей.