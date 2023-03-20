Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Об этом говорится в статье президента России Владимира Путина в китайской газете «Жэньминь Жибао». Публикация приурочена к государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. По словам Путина, еще в апреле 2022 года мирные переговоры между Москвой и Киевом были прекращены, и «отнюдь не российской стороной».

«Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации», — считает российский лидер.

Одновременно Путин отметил, что «спровоцированный и старательно подогреваемый Западом кризис в Украине – самое яркое на сегодня, но отнюдь не единственное проявление намерений сохранить доминирование на международной арене и однополярный миропорядок». «Нельзя не понимать, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Что некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть «эксклюзивных клубов» и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов. Однако добиться этого никому не удастся», — заявил он.

Тут нужно разделить речь главы российского государства на пункты. Начну с того, что НАТО никогда не заявлял о настойчивом стремлении «раздробить общеевразийское пространство». Это все из серии заявлений о том, что «мы напали на Украину, чтобы потом НАТО не напало на Россию». Другое дело, что Китай оказывает открытую поддержку России в ее противостоянии с Западом.

«Китай готов вместе с Россией стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве», — об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии с государственным визитом в Россию. По его словам, в неспокойном мире Китай готов с Россией решительно отстаивать ооноцентричную международную систему. Сказано очень дипломатично, но смысл заявления очевиден — Китай поддерживает РФ.

В Пекине считают , что война между РФ и Украиной подрывает силы не только двух воюющих сторон, но и коллективного Запада. Соответственно, согласно традиционной китайской политике быть над схваткой противостоящих сторон,в Пекине планирует стать бенефициаром российско-украинской войны. То, что Китай не присоединился к санкциям Запада против РФ и оказывает открытую поддержку ей — это максимум на что может рассчитывать Кремль.

Да, расплачиваться за это ему придется в будущем. Финансово и потерей фактического контроля над большими своими территориями в пользу Китая. Но то потом, а сейчас России нужно выстоять в противостоянии с Украиной и ее союзниками. И то, что Путин заявил о готовности к мирным переговорам говорит о том, что в Кремле трезво оценивают свои возможности в развязанной им войне.

Нет, не финансово. При цене нефти российской марки Urals на текущем уровне примерно в 50 долларов Россия может покрывать дефицит бюджета имеющимися в ее распоряжении резервами в юанях еще на протяжении трех лет. Юани – это единственная мировая валюта, которую Россия после начала войны в Украине может продавать на глобальном рынке, чтобы погашать дефицит бюджета, вызванный введением потолка цен на российскую нефть.

Аналитики Bloomberg полагают, что юаневые резервы России могут закончиться в этом году только в том случае, если средняя стоимость российской нефти опустится до уровня 25 долларов за баррель или ниже. Более пессимистичные для Москвы прогнозы дают аналитики американского Citigroup Inc.: они говорят, что резервы в юанях в 2023 году Москва исчерпает при цене нефти в 35 долларов, а денег на войну у России хватит еще на два с половиной года – вместо трех в прогнозе Bloomberg.

Но возникает вопрос — потянет ли Запад такую долгую войну? Вот есть большие сомнения. Да, звучат заявления руководства США, а также Великобритании, Германии, Франции о готовности поддерживать Украину до победы, но нельзя сбрасывать со счетов фактор глобальной усталости от войны. Да, в украинском экспертном сообществе отрицают этот фактор, а политики Украины, особенно сидящие в Киеве, ходящие по эфирам телеканалов, уверяют общественность, что готовность Запада поддерживать Украину будет вечной.

На мой взгляд, это не более, чем самообман. Что-что, а деньги на Западе считать всегда умели. Плюс, там есть фактор, которого нет в России — высокие жизненные стандарты. В России исторически было так, что люди готовы были жить в нищете, с туалетом во дворе, в покосившейся избе или коммунальной квартире, питаясь скудным набором продуктов и не покидая своих городов и сел на протяжении всего существования, не видя мира ради «величия империи».

То что оно состоит в обретении РФ статуса государства под санкциями, подавляющее большинство россиян не волнует. » Не жили богато, незачем и начинать»- это же не просто русская поговорка. Это жизненное кредо десятков миллионов россиян. А тут еще и безостановочная пропаганда, на которую в Кремле денег не жалеют.Так что, воевать еще много лет, неся колоссальные, с точки зрения цивилизованного мира, экономические и людские потери для Рф — не проблема.

Другое дело, что имеет место большое отставание РФ в качестве и количестве современного оружия. Вот тут — единственный шанс для Украины и Запада. Только с помощью большого числа сверхточного , современного оружия можно одержать победу над РФ в войне , которую она ведет против Украины. И Путин понимает эти угрозы. Потому и заявляет о готовности к переговорам с Киевом все чаще и громче.

Совершенно очевидно и беспорно, что Россия хотела войны и была уверена в своей победе, но банально недооценила соперника. Главная цель Кремля сводилась к смене власти в Украине с последующим возвратом страны в свою зону влияния. Полностью провалив эту задачу, РФ начала искать оправдания войне, обвиняя во всем Запад и мифических украинских «нацистов». Ну а теперь. как видим, Путин заявляет о готовности сесть за стол переговоров с теми, кого мечтал заменить на своих ставленников.

О чем все это говорит? На мой взгляд о том, что совсем скоро наступит развязка этой войны. Ее итог будет зависеть от успеха или провала украинского контрнаступления. И в этом смысле , на мой взгляд, совершенно прав президент Чехии Петр Павел . » У Украины будет только одна попытка контрнаступления», — заявил он в интервью Rzeczpospolita. По его словам, для новых крупных операций украинской армии на фронте у Запада может не хватить ресурсов

«Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать большое контрнаступление. Поэтому, если они решат начать его и он терпит неудачу, получить средства на следующий будет крайне сложно», — заявил он. Это трезвый анализ. Судя по всему, по окончании этого контрнаступления украинской армии, президенты России и Украины сядут за стол переговоров. Вопрос лишь в том, каковы будут их позиции на тот момент. Исходя из этого и будет принято решение об условиях прекращения войны.