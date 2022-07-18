Война России против Украины, скорее всего, завершится через четыре-шесть месяцев и превратится в своеобразный замороженный конфликт.

Такой прогноз дал бывший главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис, передает Insider.

«Украинцы очень сильно сопротивляются. Военные планы Путина оказались не очень эффективными. Он получил немного территорий по сравнению с тем, с чего начинал конфликт», – отметил он.

«Я вижу, что это будет подобно концу Корейской войны – то есть перемирие, милитаризованная зона между двумя сторонами, враждебность, продолжается, своего рода замороженный конфликт. Этого стоит ждать в период от четырех до шести месяцев. Ни одна из сторон не сможет выдержать гораздо больше этого», – заявил Ставридис.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников считает возможным закончить войну с Россией до конца этого года.