Закончится ли когда-нибудь продолжающаяся уже третий год пандемия коронавируса? Вариант COVID-19 «Омикрон» захватывает мир, надежды на прекращение вспышки в 2022 году уже не так радужны. Это не первый случай, когда человечество борется с, казалось бы, неизлечимой болезнью. Пандемии, эпидемии и вспышки – за прошедший век люди сталкивались с разными заболеваниями. Чем они закончились? И как мы можем выбраться из этого? Турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на немецкое информагентство DPA излагает несколько сценариев окончания пандемии.

В целом, «пандемии заканчиваются, потому что болезнь не может передаваться через людей или других переносчиков, которые допускают передачу болезни», — говорит Жорж Бенджамин. По его словам, наиболее вероятным исходом на данный момент является то, что COVID-19 останется: «Я думаю, что большинство людей сейчас думают, что какое-то время он будет эндемичным». Его коллеги по эпидемиологии и общественному здравоохранению, кажется, согласны с этим.

Что касается вирусов, у COVID-19 есть много преимуществ: в отличие от лихорадки Эбола и атипичной пневмонии, он может распространяться людьми, которые не осознают, что он у них есть. В отличие от оспы, она может переходить из одного вида в другой, заражая животных, а затем потенциально повторно заражая нас. В отличие от полиомиелита, один человек может невольно распространить его на комнату, полную людей, и недостаточно людей готовы сразу сделать прививку, чтобы остановить его.

Коронавирус менее заразен, чем свиной грипп, и менее смертоносен, чем лихорадка Эбола, поэтому он попадает в своего рода извращенную золотую середину, где он заражает множество людей, но не убивает их достаточно, чтобы не осталось жертв. Для многих людей он достаточно мягкий, чтобы убедить других, что им не нужно серьезно относиться к болезни или мерам предосторожности против нее. Никто так не думал об оспе или лихорадке Эбола.

Паула Кэннон говорит, что если бы кто-то разрабатывал вирус с максимальной способностью к успеху, он был бы очень похож на этот коронавирус.

«Одна из действительно сверхспособностей этого вируса — его скрытность», — сказала она мне тогда. «Так что вы можете чувствовать себя хорошо, вы можете пойти тусоваться с друзьями и не подчиняться правилу 6 футов, а на следующее утро вы чувствуете себя умирающим и думаете: «О, дерьмо».

Эксперт противопоставила это правилу, благодаря которому была остановлена атипичная пневмония: «Причина, по которой мы смогли остановить это, в том, что все, у кого была атипичная пневмония, были заразны только во время болезни. Однажды вы проснулись, чувствуя себя так, будто умираете, и это был день, когда вы были заразны. А с этим коронавирусом люди ходят среди нас».

Что будет дальше? В некоторых популяциях будет вакцинировано достаточное количество людей, чтобы достичь чего-то вроде коллективного иммунитета. В других случаях вирус будет преследовать популяцию до тех пор, пока не переболеют все, и люди либо приобретут естественный иммунитет (который обеспечивает менее длительную защиту, чем вакцинация), либо умрут. Люди по-прежнему умирают от гриппа и ВИЧ в Соединенных Штатах; так что болезнь, ставшая эндемической, не означает полностью счастливый конец.

Основываясь на том, где мы сейчас находимся, «я не думаю, что COVID-19 когда-нибудь исчезнет», — считает Кэннон. Ученые все еще изучают вариант коронавируса «Омикрон». Первоначальные сообщения из Южной Африки предполагают, что он может быть означать более заразную, но более легкую версию болезни, хотя еще слишком рано говорить наверняка.

Аттенуированный штамм, который вытесняет вариант «Дельта» и превращает COVID-19 в болезнь, которая редко требует госпитализации, пожалуй, лучшее, на что мы можем надеяться на данный момент.

Как это закончится: сочетание вакцины и приобретенного естественным путем иммунитета, ослабления, доступности экспресс-тестирования и улучшения лечения активных случаев может превратить его в то, что скептики ошибочно называли с самого начала: сильная простуда или грипп.