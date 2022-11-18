КНДР в пятницу утром запустила межконтинентальную ракету, которая упала в пределах исключительной экономической зоны Японии примерно в 200 км к западу от острова Хоккайдо. По оценкам Министерства обороны страны, при запуске по обычной траектории она может пролететь более 15 тыс. км и достичь континентальной части США.

Запуск был осуществлен в 10:14 по местному времени, в 11:23 ракета упала, сообщил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада. Он обратил внимание, что ракета находилась в воздухе 69 минут.

По предварительным оценкам японской стороны, ракета пролетела расстояние около 1 тыс. км при максимальной высоте в 6 тыс. км, то есть она была запущена по так называемой крутой траектории. Южнокорейские военные оценили максимальную высоту полета в 6,1 тыс. км, а скорость — в 22 Маха.

При запуске по обычной траектории ее дальность может превышать 15 тыс. км «в зависимости от веса боеголовки и других факторов», пояснил Хамада. Другими словами, она может достичь континентальной части США.