Постпредство Северной Кореи при ООН выступило против обвинений Пхеньяна в обладании ядерным оружием, передает РИА «Новости». Как отметили в миссии, КНДР не является участником договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обладает правом на самооборону.

«Никто не имеет права обвинять КНДР, государство, обладающее ядерным оружием, которое не является участником ДНЯО, за осуществление ей права на самооборону», — говорится в сообщении.

В постпредстве КНДР также подчеркнули, что Северная Корея покинула договор о нераспространении ядерного оружия законно, на основе статьи, предусмотренной в соглашении — Пхеньян покинул ДНЯО еще в 2003 году, став первым государством, решившимся на подобный шаг.

Ранее сообщалось, что глава Госдепа Энтони Блинкен обвинил КНДР в расширении своей ядерной программы, провокациях в регионе и подготовке нового испытания атомного оружия.