Киевские власти готовятся к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации и утвердили соответствующий план эвакуации жителей города на случай возможного вторжения. Такое заявление сделал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Кличко пояснил, что соответствующий план определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, а также количество необходимого транспорта и безопасные места для размещения граждан. По его словам, всего в фонд сооружений гражданской защиты Киева вошли свыше 500 хранилищ и примерно 4,5 тысячи сооружений двойного использования.

«Наши усилия направлены как на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения. Мы действуем по четкому плану», заявил градоначальник, отметив, что на сегодняшний день разворачиваются силы территориальной бригады для обороны украинской столицы (kp.ru).