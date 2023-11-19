В условиях обострения напряженности в отношениях с Китаем, Россией и Северной Кореей японские морские пехотинцы провели имитацию десанта на остров Токуносима в Восточно-Китайском море, чтобы продемонстрировать способность отвоевать территорию в случае вторжения, сообщает Reuters.

Эти учения завершили 11-дневные национальные учения 05JX, в ходе которых демонстрировался оборонный потенциал Японии на суше, море и в воздухе, а также защиту важнейших объектов инфраструктуры, таких как атомные электростанции. Цель учений — продемонстрировать готовность Японии к совместным действиям в чрезвычайных ситуациях. Эти учения свидетельствуют об эскалации военной готовности Японии, что согласуется с заявлением премьер-министра Фумио Кисиды о самом масштабном наращивании военной мощи со времен Второй мировой войны, включая план удвоения расходов на оборону за пять лет.

В рамках этой инициативы стоимостью 43,5 трлн. иен (290 млрд. долларов США) будут финансироваться новые виды вооружений, например ракеты большей дальности, а также увеличение запасов запасных частей и боеприпасов. Кисида сравнил ситуацию в Восточной Азии с Украиной, предположив потенциальную китайскую угрозу Тайваню. Однако Япония сталкивается с ограничениями, связанными с падением курса иены, что сказывается на планируемых приобретениях, таких как новые вертолеты Chinook.