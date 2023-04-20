Вчера в Баку произошел вопиющий акт вандализма. Неизвестные злоумышленники разрушили несколько десятков надгробий на русском кладбище в поселке Забрат Сабунчинского района.

Сам по себе факт осквернения могил вызывает чувство отвращения и омерзения к лицам, совершившим это кощунство, но вдвойне прискорбно, что подобный инцидент произошел в Азербайджане.

В Азербайджане, который, несмотря на все военные и политические катаклизмы, имевшие место после развала Советского Союза, был и остается мультикультурной и толерантной страной.

Естественно, по данному факту незамедлительно было начато расследование, возбуждено уголовное дело. Кроме того, данный инцидент был взят под контроль на самом высшем уровне. Так, по поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с участием помощника президента Азербайджана Зейнала Нагдалиева был проведен осмотр русского кладбища. З.Нагдалиев встретился с жителями, в том числе с представителями русской общины.

В соответствии с поручением, на территории были начаты работы по благоустройству, в связи с прокладкой водопровода было сделано обращение в соответствующие органы. Также было принято решение о замене сломанных надгробий новыми и ограждения кладбища в целях охраны.

В свою очередь, свое отношение к акту вандализма выразила Русская община в Азербайджане. В заявлении, в частности, говорится:

«Произошедшее на Забратском кладбище вызвало шквал возмущения в толерантном мультикультурном азербайджанском обществе, среди общественности и в СМИ.

В Русскую общину поступило несколько обращений о ситуации, сложившейся на Забратском кладбище, очевидцами были представлены фотоматериалы актов вандализма, могилы с разрушенными и перевернутыми надгробными плитами.

Русская община Азербайджана решительно осуждает совершенный акт вандализма и выражает глубокую благодарность первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой за оказанное внимание к случившемуся».

Отметим, что уже есть реакция властей. В Исполнительной власти Сабунчинского района местным СМИ заявили, что по поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой русское кладбище, расположенное на 8 гектарах в Балаханы, будет полностью благоустроено, территорию огородят. Поврежденные надгробные камни восстановят, там будут установлены камеры видеонаблюдения. На территории кладбища также предусмотрена прокладка водопровода.

Это, что касается непосредственно самого инцидента и реакции на него. А теперь поговорим об отголосках, которые слышны уже сегодня.

Эта выходка злоумышленников, несомненно, ударила по престижу Азербайджана и дала неплохой козырь нашему заклятому врагу. Армянские СМИ, обрадовавшись такому нежданному «подарку», вовсю смакуют эту тему, переводя ее в политическую плоскость.

Мол, вот вам и толерантный Азербайджан, где даже мертвые не могут найти покой (с акцентом на этническую принадлежность), а «несчастные» армяне в Карабахском регионе тем более не застрахованы от очередного «геноцида».

Примечательно, что армянские масс-медиа больше пестрят новостями на эту тему, нежели российские, хотя по идее именно последние должны быть наиболее обеспокоенной стороной.

Только вот все армянские потуги политизировать вопрос обречены на провал. Дело в том, что «кладбищенская мафия», поставившая на поток свой «бизнес на костях», не разделяет усопших на христиан, мусульман или иудеев. Расчет вандалов прост: в условиях, когда население страны стремительно растет, а, следовательно, растет и стоимость места на кладбище, «бизнес на костях» приносит неплохие доходы.

И ушлые горе-дельцы «освобождают» для потенциальных клиентов новые места, избавляясь от старых, бесхозных могил. И злодеяние, совершенное на русском кладбище, это не просто вандализм, а вандализм с коммерческой составляющей.

То есть, повторюсь, для «бизнесменов» нет никакой разницы, представитель какой национальности лежит в могиле. Но это, что касается «крупного бизнеса». А есть и «мелкие предприниматели», которые действуют в частном порядке.

Но и они при осквернении могил во главу угла ставят не этническую или религиозную принадлежность, а исключительно «позолоченного тельца».

Кстати, в местных СМИ, в частности, на сайте haqqin.az озвучена и другая версия случившегося. Правда, речь идет не о «кладбищенской», а более крупной, «строительной мафии».

Так, один из местных жителей отметил, что многие могилы на кладбище не посещались в течение долгих лет: «Поэтому надгробные плиты там повреждаются вандалами. Но это делается не просто так. Земля вокруг кладбища была распродана.

Ситуация дошла даже до того, что прямо рядом с могилами стали строить жилые дома. Сейчас занимающиеся продажей земли агенты недвижимости пытаются захватить эту территорию».

То есть, несмотря на различные версии, все они упираются в жажду наживы. А для жадности, которая является одним из семи смертных грехов, абсолютно безразличен пол, возраст, национальность усопшего.

И чтобы не быть голословными в утверждении, что вандалами двигали исключительно меркантильные интересы без акцента на национальность, приведем примеры осквернения могил и на мусульманском кладбище.

В феврале 2020 года с одной из могил на кладбище в Ясамальском районе неизвестные украли бронзовую табличку. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в преступлении Г.Мустафаев и С.Вахабов.

В декабре 2017 года на одном из кладбищ Yeddi Günbəz в Шамахинском районе также был зафиксирован факт воровства. С десяти могил были украдены мраморные плиты.

В октябре 2014 года на одном из кладбищ столицы был украден бронзовый бюст. Инцидент произошел в Хатаинском районе, на кладбище «Кешля».

Как бы то ни было, но забратские строительные и «кладбищенские бизнесмены» должны в ближайшее время понести строжайшее наказание. Это вам не квартиру ограбить, или даже не совершить разбойное нападение на инкассаторов. Тут на кон поставлена репутация целого государства. И в условиях, когда государство тратит миллионы на укрепление имиджа страны на международной арене, кучка подлецов ради нескольких десятков тысяч ставят крест на трудоемких усилиях. Я еще не говорю о том, какую услугу они оказали нашему «многострадальному» соседу…