Китайские ученые создали беспилотный аппарат, способный летать и плавать. Об этом сообщает South China Morning Post.

Разработку вели специалисты Нанкинского университета. Аппарат приводится в движение четырьмя пропеллерами, включая два поворотных в передней части. Летает дрон с помощью двух раскладных крыльев, максимальная воздушная скорость — 120 километров в час. За счет наличия крыльев беспилотник экономит энергию во время полета и пригоден для более долгих миссий. Аппарат достигает в ширину около двух метров.

По задумке разработчиков, дрон может выполнять и военные задачи, например, по разведке, поиску мин или же прямо атаковать цели. Для этого способность погружаться под воду особенно важна, поскольку так можно спрятаться от радара. При этом, взлетев обратно, дрон скроется и от сонара. Под водой крылья складываются, и аппарат становится похож на субмарину. По мнению ученых, такие способности могут ввести в замешательство командиров противостоящих армий. (Газета.Ру)