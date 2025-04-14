Двое граждан Китая, воевавших на стороне России и попавших в плен к украинским военным, на пресс-конференции в Киеве рассказали, что оказались на войне обманом.

Ван Гуанцзюнь рассказал, что договорился с российским рекрутёром работать реабилитологом для раненых. Но, по его словам, по прибытии в Россию его сразу отправили в армию.

Чжан Ренбо сообщил, что изначально приехал в Россию как турист, а затем решил поработать. Ему предложили работу строителем, но потом, по его совам, «всё быстро изменилось» и «дальше повлиять на происходящее уже не мог».

Оба пленных отметили, что не имели связей с китайскими властями.

О том, что граждане Китая попали в плен к солдатам ВСУ 8 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Киев готов рассматривать их обмен — но исключительно на украинцев, находящихся в российском плену.

МИД Китая заявил, что Пекин не направлял военнослужащих на войну против Украину. (svoboda.org)