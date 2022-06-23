Китай в четверг осуществил успешный запуск трех спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-35-02. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, запуск ракеты-носителя Long March-2D состоялся в 10:22 по местному времени с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Спутники вышли на заданную орбиту, пуск признан успешным.

Запуск стал 424-м по счету для носителей серии «Чанчжэн».

Спутники серии «Яогань» спроектированы для исследования земной поверхности, оценки урожайности и применяются при ликвидации последствий стихийных бедствий. Ряд иностранных аналитиков полагает, что несколько космических аппаратов данной серии могут быть военными и использоваться для оптико-электронной разведки.