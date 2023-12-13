Впервые после пандемии ковида Китай вернул масочный режим в общественных местах. Причина – микоплазменная пневмония, сообщает агентство Синьхуа.

Как и во времена короновируса, за несоблюдение санитарных норм власти будут наказывать. Так, за нежелание носить маску можно получить штраф в 500 юаней (65 евро). Может дойти и до ареста сроком до 10 суток.

Уязвимая группа населения — люди от 15 до 59 лет, причём количество случаев продолжает расти, нагружая систему здравоохранения. В связи с этим правительство Китая рекомендует гражданам пройти ревакцинацию.