Власти Казахстана возобновили масочный режим в медучреждениях и порекомендовали соблюдать его в местах массового скопления людей. Об этом свидетельствует постановление, подписанное главным государственным санитарным врачом Айжан Есмагамбетовой.

Речь идет о документе об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, в том числе корь и COVID-19. В постановлении указывается необходимость использования масок в медицинских организациях не только сотрудниками, но и посетителями. Кроме того, отмечается, что нужно обеспечить медучреждения антисептиками.

Помимо этого, маски рекомендуется носить на вокзалах, рынках, в банках, торговых центрах, аэропортах, в театрах и кинотеатрах. Постановление вступило в силу со дня подписания.