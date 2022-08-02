Народная освободительная армия Китая в рамках манëвров ведет массированный обстрел моря в направлении Тайваньского пролива. Видеокадры размещены в youtube (https://www.youtube.com/watch?v=OSwlqxWsY3g).
Официальная информация пока не поступала.
Новая фаза военных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) началась в ответ на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. США должны ответить за этот визит, заявил МИД Китая.
Ранее НОАК начала учения в трех акваториях вокруг Тайваня на фоне визита спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.