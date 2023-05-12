Китай упустил возможность быть посредником между Россией и Украиной.

Как передает Ukrinform, об этом верховный представитель ЕС по внешней политики и вопросам безопасности Жозеп Боррель сказал в ходе обсуждений в рамках Европейского саммита по обороне и безопасности.

Дипломат подчеркнул, что Китай остается важным партнером ЕС.

Он добавил, что Китай может использовать свой авторитет против России, чтобы положить конец войне: «Мы должны быть очень внимательными и дипломатичными, чтобы Россия не угодила в руки Китая, и попросить Китай использовать свое влияние, чтобы остановить войну. Очень хорошо, что президент Си позвонил президенту Зеленскому. Когда мы определяем нашу стратегию против Китая, то должны требовать, чтобы он вел себя в соответствии со своими обязанностями — эта страна является постоянным членом Совета Безопасности ООН».

Боррель подчеркнул, что Пекин «упустил возможность выступить посредником между Украиной и Россией из-за своего заявления о нейтралитете и предвзятости в пользу России».