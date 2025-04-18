Поток оружия из России в Китай во время правления Владимира Путина начал иссякать. С 2009 по 2023 год импорт вооружений Китаем снизился на 40% по сравнению с предыдущим 15-летним периодом, пишет аналитический центр ChinaPower. Доля России в импорте китайского оружия упала с 85% до 68%. Но не только война России и Украины стала причиной спада. Снижение также связано с копированием Китаем российских систем вооружений, а также массовым хищением интеллектуальной собственности и технологий.

По данным центра, за последние 20 лет зафиксировано не менее 21 случая китайского шпионажа и хакерских атак на российские предприятия оборонного комплекса, прежде в области аэрокосмических технологий. В 2004 году было три судебных процесса, которые завершились осуждением семи россиян, передавших Китаю конфиденциальную информацию о разработках в сфере авиации и спутников. К текущему времени ситуация не изменилась. В период с 2021 по 2023 год зафиксировано ещё четыре инцидента с утечкой чувствительных данных по аэрокосмическим и лазерным технологиям.

Однако такой шпионаж — лишь часть картины. Китай систематически нарушал условия лицензионных соглашений с российскими поставщиками, копируя и адаптируя технику для собственных нужд. Например, истребитель J-11 был скопирован с российского Су-27, а китайский зенитно-ракетный комплекс HQ-9 подозрительно похож на С-300.

В 2019 году российская госкорпорация «Ростех» официально заявила, что за 17 лет зафиксировано 500 случаев незаконного копирования ее продукции. В редком публичном комментарии компания открыто обвинила Китай в клонировании авиационных двигателей, самолётов «Сухой», палубных истребителей, систем ПВО, переносных зенитных ракет и аналогов ЗРПК «Панцирь».

После копирования техники у России Китай сократил ее закупки и производит современные виды вооружений самостоятельно — от истребителей до военных кораблей. Тем не менее в критически важной сфере авиационных двигателей зависимость от России сохраняется. В период с 2017 по 2023 год авиационные двигатели составляли более половины стоимости китайского импорта вооружений, и большая часть этих поставок пришлась на российскую продукцию. Тем не менее Китай уже готовит свою линейку двигателей.

В военных взаимоотношениях между странами произошли и другие изменения. Теперь уже Россия всё чаще обращается к Китаю как к ключевому поставщику компонентов и технологий. По информации Управления национальной разведки США, китайские государственные оборонные компании продолжают поставки в Россию продукции двойного назначения: полупроводников, дронов, комплектующих для истребителей и оборудования для радиоэлектронной борьбы. Особое значение приобретают поставки станков с числовым программным управлением, без которых невозможно производство военной техники. С января 2022 по июль 2023 года объём ежемесячного экспорта таких станков из Китая в Россию вырос почти в 10 раз — с $7 млрд до более чем $68 млрд. Китай поставки вооружений России всегда категорически отрицал. (moscowtimes.ru)