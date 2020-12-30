Китай сделал гостайной исследования о коронавирусе и закрыл пещеры с летучими мышами

Власти Китая сделали гостайной исследования о коронавирусе и закрыли пещеры с летучими мышами, которые могли стать разносчиком вируса. Об этом пишет Associated Press.

Как пишут журналисты, они провели расследование и выясняли, что исследования о коронавирусе перед публикацией проверяет специальная комиссия при китайском правительстве. Также утверждается, что Пекин выделяет гранты ученым, изучающим происхождение вируса.

По информации издания, 24 февраля страна ввела новые правила о публикациях исследований, потому что председатель КНР дал «важные инструкции» на этот счет.

«Сегодня пещеры, которые когда-то исследовали ученые, находятся под пристальным наблюдением властей», — говорится в материалах агентства.

Речь идет о пещерах, где живут летучие мыши. Кроме того, журналисты заявили, что за ними следили агенты госбезопасности Китая, которые не позволили посетить пещеру, где в 2017 году были определены виды летучих мышей, ответственных за атипичную пневмонию. (Газета.Ру)