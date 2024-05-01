Баку в очередной раз присоединится к глобальному благотворительному забегу Wings for Life.

Как сообщили # организаторы акции в Баку, стартовая площадка будет традиционно организована на бульваре, у площади Государственного флага.

Забег состоится 5 мая в 15:00.

Уникальность забега в том, что участники стартуют одновременно в разных уголках планеты, в 11:00 по всемирному координированному времени.

Проходящий под девизом «Беги за тех, кто не может» Wings for Life World Run – это ежегодный благотворительный забег, сборы от проведения которого идут на исследования травм спинного мозга.

Спортивный директор забега и бывший обладатель мирового рекорда в беге на 110 метров с барьерами Колин Джексон рассказал, почему Wings for Life World Run не похож ни на один другой забег в мире и почему принять участие в нем нужно хотя бы раз в жизни:

«Формат нашего забега уникален, потому что в нем есть автомобиль-финиш, то есть финишная черта, которая догоняет участников. А значит, финишируют абсолютно все. Ты можешь в свое удовольствие идти, бежать или ехать на коляске – пока тебя не обгонит автомобиль-финиш. Это делает наш забег и доступным для всех, и таким увлекательным», — поясняет Джексон.

Одни бегут ночью, другие – утром, третьи – днем. У всех разная погода.

«Когда я вижу на экране, как пробегает мимо все больше участников, у меня от волнения перехватывает дыхание. Ведь все они бегут во имя важной цели», — говорит спортивный директор забега.

Первый благотворительный забег Wings for Life World Run состоялся 5 мая 2014 года, и с самого первого года своего существования стал настоящей историей успеха.

После проведения юбилейного забега 7 мая 2023 года общая сумма собранных пожертвований превысила 40 миллионов евро. Все средства направляются в фонд Wings for Life с целью финансирования самых перспективных клинических исследований травм спинного мозга.