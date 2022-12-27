Власти Китая анонсировали отмену обязательного карантина для всех въезжающих в страну путешественников с 8 января, сообщила Национальная комиссия здравоохранения.

Сейчас туристы должны проходить пять дней централизованного карантина и три дня домашней изоляции. В заявлении говорится, что COVID-19 больше не считается инфекционным заболеванием высшей категории A, как, например, бубонная чума или холера, поскольку стал менее опасным. В связи с этим меры пограничного контроля были смягчены.

При этом туристам по-прежнему нужно будет предъявлять ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее 48 часов до прибытия.

Китай решил отменить карантин для путешественников на фоне самой мощной вспышки ковида в истории. Только за 20 декабря в стране заболели почти 37 млн человек, а с начала декабря — 250 миллионов, сообщал Bloomberg со ссылкой на протокол закрытого заседания комиссии.

С начала пандемии Китай сохранял политику «нулевой толерантности» к коронавирусу и жесткие ограничения для населения, включая массовые локдауны. Это привело к сильнейшим за 30 лет протестам в ноябре, после которых власти пошли на уступки. В частности, было отменено всеобщее ПЦР-тестирование при вспышках заболевания, гражданам разрешили перемещаться между регионами без предъявления теста, а пациентам с легкой формой болезни позволили оставаться на домашнем карантине, до этого их отправляли в больницу. Смена политики спровоцировала резкий рост заболеваемости. (moscowtimes.ru)