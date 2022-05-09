Вооруженные силы КНР провели учения на море и в воздушном пространстве к востоку и юго-западу от острова Тайвань.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Учения проходили с 6 по 8 мая в «морской акватории и воздушном пространстве к востоку и юго-западу от острова Тайвань», отмечается в сообщении, опубликованном в понедельник в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования в социальной сети WeChat.

Целью учений названо повышение боеспособности различных родов войск при совместных операциях.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.