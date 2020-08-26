Китай прокомментировал слова Трампа о вине Пекина в пандемии COVID-19

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Китая за распространение пандемии заявил, что жертва КНР и вклад страны в борьбу с COVID-19 очевидны.

Ранее Трамп заявил о приостановке переговоров с Китаем из-за коронавируса, в распространении которого администрация Трампа винит Пекин. При этом, как заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, Трамп не отказывался от заключенной ранее торговой сделки с КНР, но новых переговоров по торговле с Пекином не будет.