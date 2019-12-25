Китай призвал США немедленно принять меры по выполнению договоренностей с КНДР

Китай призвал во вторник Соединенные Штаты принять немедленные меры для воплощения договоренностей, достигнутых с КНДР во время двустороннего американо-северокорейского саммита в 2018 году в Сингапуре. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на интервью министра иностранных дел КНР Ван И газете «Жэньминь жибао», опубликованное в Twitter.

«Китай призывает США совершить как можно скорее конкретные шаги для выполнения сингапурских договоренностей, — сказал Ван И. — Мы призываем КНДР и США выработать выполнимую дорожную карту по достижению постоянного перемирия и осуществлению полной денуклеаризации Корейского полуострова».

Первый саммит США и КНДР успешно прошел в июне 2018 года в Сингапуре, стороны приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Вашингтон в ответ обязался предоставить КНДР гарантии безопасности.(ТАСС)

| 2019-12-24T22:56:13+00:00 25 декабря 2019, 05:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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