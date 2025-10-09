Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне заявлений о достижении соглашения между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС призвал стороны к скорейшему и полному выполнению договоренностей. Он также выступил за снятие всех ограничений на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

«Это соглашение должно быть реализовано в полном объеме, без промедления. Оно должно сопровождаться немедленной отменой всех ограничений на поставки жизненно важной гуманитарной помощи в Газе», — заявил Стармер во время своего визита в Индию, его слова приводит агентство Reuters.

Он поблагодарил США, Египет, Катар и Турцию за их «неустанные» дипломатические усилия и подчеркнул, что реализация соглашения станет моментом глубокого облегчения как для семей израильских заложников, так и для жителей Газы.

«Мы призываем все стороны выполнить взятые на себя обязательства, положить конец войне и заложить основу для справедливого и прочного прекращения конфликта, для устойчивого движения к долгосрочному миру», — добавил Стармер.

Премьер-министр также указал, что Великобритания поддерживает реализацию первоочередных шагов в рамках соглашения и переход к следующему этапу переговоров.