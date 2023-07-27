Китай поставляет России технологии и оборудование, которые приобретают все большее значение для войны Москвы против Украины.

Об этом говорится в докладе, подготовленном Управлением директора национальной разведки США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Доклад не является секретным и в основном ссылается на данные из открытых источников и сообщения западной прессы в поддержку своих утверждений.

Однако в нем содержится оценка американского разведывательного сообщества, согласно которой Китай «становится все более важной опорой России в ее военных действиях».

В докладе говорится, что по состоянию на март Китай поставил в Россию беспилотники и запчасти к ним на сумму более 12 млн долларов.

Китайские государственные оборонные компании также поставляли российским госкомпаниям, находящимся под санкциями, другие технологии двойного назначения, «которые московские военные используют для продолжения войны в Украине», включая «навигационное оборудование, технологии постановки помех и детали истребителей».

Кроме того, с 2021 года в России значительно вырос импорт полупроводников из Китая, причем, несмотря на жесткие западные санкции и экспортный контроль, «в Россию поступают полупроводники американского производства или под американской маркой на сотни миллионов долларов».

В докладе говорится, что китайские фирмы, вероятно, помогают Москве обходить эти санкции, хотя «трудно установить степень» этой помощи.