Китай и Пакистан заключили соглашение на 4,8 млрд долларов о строительстве в пакистанской провинции Пенджаб атомной электростанции мощностью 1 200 МВт.

Как передает # со ссылкой на Reuters, соглашение было заключено между Национальной ядерной корпорацией Китая и Комиссией по атомной энергии Пакистана.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф рассказал, что строительство проекта под названием Chashma 5 начнется безотлагательно, а первые более 100 млн долларов от Китая уже получены.

«Вклад Китая в этот проект в размере 4,8 миллиарда долларов убедительно свидетельствует, что Пакистан является местом, где китайские компании и инвесторы продолжают демонстрировать свое доверие и уверенность в инвестициях», — сказал Шариф.