В рамках проекта «Шафаг» во второй половине текущего года в Джабраильском районе, входящем в состав Восточно-Зангезурского экономического района, начнутся работы по строительству фотоэлектрической (PV) солнечной электростанции.

Как сообщает #, об этом в ходе встречи с общественностью заявил главный специалист по экологическому и социальному планированию компании «Lightsource bp» Аарон Шейн.

Отметим, что проект «Шафаг» реализует компания bp. План строительных работ станции подготовила компания «Lightsource bp».

По словам Аарона Шейна, строительные работы в рамках проекта продлятся около 18 месяцев.