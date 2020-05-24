Китай поддержал международное расследование причин пандемии на базе ВОЗ

Правительство Китая поддерживает международное и беспристрастное разбирательство в отношении обстоятельств происхождения коронавируса и причин пандемии на базе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и научного подхода.

Как передает ТАСС, об этом в воскресенье на пресс-конференции в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

«Китай открыто относится к совместным усилиям международного научного сообщества по идентификации источника коронавируса. Важно, чтобы это был профессиональный, беспристрастный и конструктивный процесс. Профессиональный, то есть он должен базироваться на науке и вестись на основе Всемирной организации здравоохранения», — отметил глава ведомства.

По словам Ван И, иски к Китаю с требованиями компенсаций за пандемию необоснованны и нарушают международное право.