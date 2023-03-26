Китайская народная республика и Гондурас установили дипломатические отношения после того, как латиноамериканская республика разорвала их с Тайванем, сообщает телеканал CGTN.

«Китай и Гондурас установили дипломатические отношения 26 марта», — указано в сообщении.

15 марта президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что правительство страны приняло решение об установлении дипломатических отношений с Китаем, которые отсутствуют между ними по причине признания центральноамериканской республикой суверенитета Тайваня.

На данный момент суверенитет Тайваня официально признают 13 государств — Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тувалу, Эсватини, а также Ватикан.

Гондурас стал второй латиноамериканской страной, которая приняла решение перестать признавать Тайвань как независимое государство за последнее время — в 2021 году так поступили власти Никарагуа.