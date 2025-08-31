Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян и вице-премьер, министр иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мохаммад Исхак Дар подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, церемония подписания коммюнике состоялась на полях проходящего в Тяньцзине (Китай) саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Подписав коммюнике, Армения и Пакистан устанавливают дипломатические отношения. Правительства двух стран стремятся развивать дружественные отношения в соответствии с Уставом ООН, включая принципы взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования.

Коснувшись региональных событий, Арарат Мирзоян представил усилия Армении по установлению стабильного мира на Южном Кавказе, подчеркнув в этом контексте установление мира между Арменией и Азербайджаном, говорится в сообщении ведомства.

Правительства Армении и Пакистана договорились об обмене представителями и оказании друг другу необходимой помощи для установления дипломатических отношений на основе взаимности в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и общепринятой международной практикой.

Пакистан был единственным государством в мире, не признававшим Республику Армения, в то время как Армения признавала Пакистан. Высокопоставленные пакистанские чиновники объясняли это поддержкой Азербайджана в Карабахском вопросе.