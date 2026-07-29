Азербайджанский борец греко-римского стиля Али Джавадлы завоевал серебряную медаль на проходящем в Баку чемпионате мира U-17.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступающий в весовой категории до 45 кг спортсмен в решающем поединке уступил Райлену Ваксу из США и поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

Сегодня также за золотую медаль поборется Абдуррахман Гусейнли (51 кг), а за бронзовую — Эльмир Черкезов (60 кг).

В первой половине дня четыре азербайджанские спортсменки уступили в первых же схватках, а Зохраб Сафаров (92 кг) проиграл в утешительном поединке, завершив выступление на турнире.

В мундиале, проходящем на Национальной гимнастической арене, принимают участие около 700 юных борцов из более чем 60 стран. Азербайджан на турнире представляют 29 спортсменов. Накануне серебряную медаль завоевал борец греко-римского стиля Исфахан Гасанов (80 кг), а бронзовые награды достались Омару Салманову (48 кг) и Орхану Габибли (65 кг).