В Белом доме рассказали о новом пакете помощи безопасности для Украины на сумму 550 миллионов долларов.

Как передает УНИАН, об этом на брифинге в Белом доме сказал координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Кирби отметил, что сегодня советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан, государственный секретарь Энтони Блинкен и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли провели совместную беседу с украинскими коллегами относительно постоянной американской поддержки для Украины, поскольку украинский народ продолжает противостоять российской агрессии.

«И чтобы проинформировать их о новом пакете помощи по безопасности в размере 550 миллионов долларов, который администрация Байдена позволит выделить сегодня», — подчеркнул Кирби.

Как сказал Кирби, новый пакет предусматривает передачу Украине большего количества боеприпасов для высокомобильных современных ракетных систем, известных как HIMARS, а также боеприпасы для артиллерийских систем калибра 155 мм.

По словам Кирби, это уже будет 17-й пакет помощи безопасности с того момента, как Байден стал президентом.

Также Кирби добавил, что в целом на поддержание безопасности Украины уже выделено более 8 млрд долларов.