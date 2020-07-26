Ким Чен Ын закрыл город Кэсон из-за подозрения на COVID-19

Лидер КНДР Ким Чен Ын постановил закрыть город Кэсон и изолировать его районы друг от друга в качестве превентивной меры после сообщений о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи созвало чрезвычайное заседание под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына для рассмотрения ситуации в городе Кэсон, где и было зафиксировано подозрение на заражение коронавирусом.

Северокорейский лидер также ввел режим ЧС на соответствующей территории. На заседании было принято решение перейти от «национальной чрезвычайной карантинной системы» к «максимальной чрезвычайной системе».

КНДР в воскресенье заявила о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране. Человек с подозрением на COVID-19 незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля. Результаты анализов вернувшегося в КНДР показали неопределенный результат. Он был помещен в жесткий карантин, власти выявляют тех, кто с ним контактировал для проведения анализов и помещения их в изоляцию.

В случае подтверждения вернувшийся из Южной Кореи станет первым зараженным коронавирусом в КНДР.

По официальным данным, сейчас в КНДР не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.