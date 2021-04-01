Киев предложил НАТО проводить совместные учения

Украина предлагает НАТО продолжить проведение совместных военных учений и патрулирование украинского воздушного пространства. Об этом в четверг сообщил президентский офис по результатам встречи замруководителя структуры Романа Машовца с главой представительства НАТО в Киеве Александером Винниковым.

«Организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО, возможность совместных с авиацией НАТО воздушных патрулей в воздушном пространстве Украины будет способствовать стабилизации ситуации безопасности в регионе», — сказал, в частности, Машовец.

По сообщению офиса, стороны обсудили эскалацию «ситуации на востоке Украины, наращивание присутствия российских войск у украинской границы, возможные пути совместного реагирования и дальнейшее развитие процесса интеграции Украины в альянс». В связи с этим, отмечается в сообщении, замглавы офиса подчеркнул важность политической реакции от руководства НАТО на приписываемые украинской стороной России попытки «сорвать мирный процесс, а также режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, установленный 27 июля 2020 года».