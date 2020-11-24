Киберпреступники наживаются на Covid-19: СЭБ предостерегает граждан

В Азербайджане зафиксирован рост фишинговых атак, связанных с коронавирусом. Так, в очередной фишинговой кампании от имени знаменитостей ведутся поддельные прямые трансляции с использованием фрагментов их реальных видеороликов.

Как сообщили # в пресс-службе Министерства транспорта, связи и высоких технологий, пользователям предлагается присоединиться к этим трансляциям, сделав пожертвование в крупном размере.

От пользователя, который присоединяется к трансляции и отвечает на простой вопрос, на следующих этапах требуется пройти регистрацию, указав свою личную информацию и данные банковской карты. При предоставлении пользователем этой информации его средства исчезают с банковского счета, а личная информация используется в других видах кибермошенничества.

В этой связи специалисты Службы электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий не исключают, что в будущем кибермошенники продолжат попытки заманить людей в «ловушку», злоупотребляя их страхами, тревогами и любопытством, связанными с пандемией коронавируса.

Дабы не стать жертвой киберпреступников, Служба электронной безопасности призывает граждан Азербайджана быть предельно осторожными в Интернете, не вестись на уловки мошенников, использующих ложные уведомления и обещающих какие-либо подарки, пожертвования или бесплатные продукты.

«Ни в коем случае нельзя предоставлять личную информацию, особенно банковские данные», — предупреждают эксперты и призывают жаловаться на такие сообщения как на спам.

Доверчивым лицам, которые уже предоставили банковскую информацию, следует немедленно сообщить об этом банку, клиентом которого они являются, и ограничить снятие средств со своих счетов.

Также при столкновении с подобными случаями следует обратиться в Службу электронной безопасности посредством сайта www.cert.az или электронной почты [email protected]