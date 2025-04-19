Киберпреступники за день похитили более 21 394 манатов с банковских карт граждан Азербайджана.

Как сообщили Report в МВД, 18 апреля у нескольких граждан различными киберспособами были украдены с банковских карт 6500, 6000, 2971, 2850, 1000, 800, 450, 392, 201, 150, 70, 10 манатов.

Ведомство призвало граждан быть крайне осторожными при обращении с персональными банковскими данными и напомнило, что CVV/CVC-код, OTP-коды, логины и пароли, а также PIN-коды являются конфиденциальной информацией. «Если вы передаете эти данные посторонним лицам, вы рискуете потерять все средства на счете. В случае отсутствия денег на балансе злоумышленники могут оформить на ваше имя кредит», — говорится в обращении.

Гражданам настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при получении подозрительных звонков или сообщений с предложениями легкого заработка, страхования и пр.