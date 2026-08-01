Иран обвиняет США в эскалации в регионе и одновременно продолжает атаковать суда в Ормузском проливе.

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на данные компаний, занимающихся вопросами морской безопасности, и сервисов мониторинга судов, что танкер с катарским сжиженным природным газом получил повреждения в результате попадания снаряда во время прохождения через Ормузский пролив.

По данным этих источников, речь идет о газовозе GasLog Shanghai. Речь идет о судне международной судоходной компании, специализирующейся на перевозках СПГ. Оно было построено в Южной Корее и ходит под флагом Бермудских островов. Кто был покупателем газа — неизвестно.

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что у побережья Омана нефтеналивной танкер был поражен неопознанным снарядом. В результате удара был поврежден машинный отсек, и судно потеряло возможность самостоятельно маневрировать.

Одновременно иранские СМИ сообщили, что комитет меджлиса по национальной безопасности и международным делам начал разработку нового плана по управлению Ормузским проливом. Представитель этой комиссии Хасан Гашгави заявил, что этот план «защищает национальные интересы Ирана. Он подчеркнул, что речь идет именно об управлении проливом, хотя что под этим подразумевают в Тегеране, точно не известно.

Несколькими днями ранее заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади заявил, что Иран добивается нового порядка судоходства в Ормузском проливе, который дал бы Тегерану значительно больший контроль над проходящими судами.

Прибирая к рукам важнейший для мировой экономики пролив, Иран продолжает угрожать Америке и Ближнему Востоку.

Депутат иранского парламента Эбрахим Резаи в субботу пригрозил масштабным ответом по всему региону в случае, если США нанесут удар по энергетической инфраструктуре Ирана.

«Если по Ирану будет нанесен удар, мы отбросим весь регион вместе с его инфраструктурой в каменный век. В ваших же интересах не совершать ничего глупого», — написал в Твиттере член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике. Это, по сути, зеркальный ответ на заявления Дональда Трампа на пике войны в начале апреля. После американских ударов Трамп говорил, что США способны отбросить Иран «в каменный век».

По словам Резаи, в Вашингтоне считают, что смогут нанести быстрый удар уже в ближайшие выходные, чтобы вынудить Иран капитулировать. Он назвал это «иллюзией», которую, по его утверждению, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «внушил Дональду Трампу».

Через короткое время высокопоставленный иранский военный поднял еще выше градус ожидания войны в регионе, заявив, что государства, позволяющие использовать свою территорию для защиты американских сил, рискуют оказаться втянутыми в войну.

«Мусульманские страны должны проявить дальновидность, внимательно следить за действиями США и пересмотреть свое сотрудничество и сближение с Америкой», — заявил командующий Центральным штабом сил безопасности Ирана Али Абдоллахи.

«В противном случае любая страна, которая станет оборонительным щитом для Соединенных Штатов, будет охвачена пламенем войны», — предупредил он.

Абдоллахи обвинил Вашингтон в использовании инфраструктуры и стратегических ресурсов стран региона для поддержки американских сил и Израиля. По его словам, США все быстрее движутся к развязыванию масштабной региональной войны. (israelinfo.co.il)