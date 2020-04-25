Кэш по-прежнему в фаворитах: необходимо стимулировать население к безналичному расчету

Эксперты советуют использовать банковские карты, предпочтительно с функцией бесконтактной оплаты, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Но, несмотря на эту рекомендацию, наличные, как и раньше, пользуются большой популярностью в нашей стране.

Как ни странно, спрос на бумажные деньги во время карантина вырос даже в Европе, где большинство товаров и услуг давно оплачиваются безналично. Об этом свидетельствуют данные Европейского центрального банка (ЕЦБ).

По состоянию на 10 апреля в обращении в еврозоне находилось 1,327 трлн евро наличных. Это на 41,2 млрд евро больше, чем месяцем ранее, когда в Европе в начале марта начали массово вводить карантинные меры. По подсчетам Financial Times, это стало рекордным приростом оборота наличных евро с момента финансового кризиса 2008 года, когда к 24 октября 2008 года за четыре предыдущие недели оборот наличных вырос на 41,4 млрд евро.

Власти ЕС предполагают, что рост популярности наличных может быть связан с тем, что люди снимают больше денег из банкоматов, формируя подушку безопасности на черный день. Так, например, по данным ЦБ Ирландии, в первую неделю апреля число трансакций по снятию денег из банкоматов в стране сократилось на 57%, однако суммы снимаемых при этом средств «значительно выросли».

Как сказал # экономист Натиг Джафарли, в Европе уровень безналичных расчетов очень высок, потому даже небольшой рост наличных операций сразу бросается в глаза и вызывает интерес.

«На мой взгляд, есть несколько причин, способствовавших созданию такой ситуации в Европе. Во-первых, определенный процент населения решил, что в связи с пандемией коронавируса из-за неопределенности ситуации лучше иметь какую-то сумму денег при себе. Но основная причина в том, что в связи с эпидемией COVID-19 и введением во многих европейских странах карантинного режима производители сельскохозяйственной продукции стали разъезжать с ней по дворам и предлагать товары на дому. У фермеров нет POS-терминалов, нет условий, чтобы с ними расплачивались по безналичной системе», – говорит экономист.

Раньше в этом у них не было необходимости, так как процесс был четко отлажен — товар у них скупали большие компании и реализовывали в магазинах. В нынешние тяжелые времена, по словам Н.Джафарли, чтобы не платить дополнительную маржу посредникам, они сами решили продавать то, что производят. К тому же в Европе административные вопросы решаются даже сложнее, чем в Азербайджане, и налаживание безналичной системы оплаты потребовало бы определенного времени. А за этот период фермеры остались бы в убытке.

Наличная форма расчета для них более выгодна. А потребителям удобно покупать органические свежие продукты, не покидая свои жилища, поэтому для оплаты таких услуг они снимают наличные.

По словам Н.Джафарли, как это ни странно, но цивилизованные страны в чем-то возвращаются на 200 лет назад, ведь еще недавно такая картина казалась бы очень необычной.

Что касается Азербайджана, то в нашей стране изначально низкий уровень безналичных расчетов. В общем объеме торгового оборота, как отмечает эксперт, его доля до пандемии составляла 8-10%, тогда как в Европе– 80%.

«Сейчас у нас стали больше использовать безналичную оплату из-за карантинного режима, так что у нас можно сказать наблюдается процесс, обратный европейскому. Особенно выросла популярность бесконтактной оплаты. Но, – говорит Н.Джафарли, – даже в лучшем случае можно будет говорить не более, чем о двукратном повышении, то есть о 20 — максимум 25%. Это все равно очень низкий показатель. На то, чтобы приблизиться к европейским цифрам уйдут годы».

Надо научить население пользоваться пластиковыми картами, ведь они есть у большинства. Кому-то начисляют на них зарплату, кому-то пенсию, кому-то социальное пособие. Казалось бы, почему бы этой картой и не расплачиваться? Но нет, большинство по старинке в день получения средств идут в банкоматы, готовы даже выстаивать очереди, чтобы снять наличные и ими расплачиваться в магазинах.

Собственно, это можно объяснить, ведь в большинстве маленьких магазинов «у дома» картой ни за что не заплатить. В овощной лавке и у зеленщика во дворе также придется расплачиваться наличными.

Как отмечает Н.Джафарли, нужно повсеместно внедрять безналичный расчет. Кроме того, необходимо стимулировать людей его использовать.

Экономист считает, что государству в лице министерства финансов и министерства налогов стоит проводить лотереи с ценными призами, где лотерейным билетом служил бы чек, подтверждающий платеж картой.