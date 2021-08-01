Жена принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон возьмет на себя почетную роль покровительницы Регбийного союза Англии и Регбийной футбольной лиги, которую ранее занимал принц Гарри. Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации утверждается, что патронаж состоится в октябре – ноябре 2021 года перед стартом Чемпионата мира по регби.

Кроме регби, Миддлтон проявляет интерес и к другим видам спорта. С ранних лет она играет в хоккей и теннис

До 2021 года роль покровителя регбистов Великобритании занимал принц Гарри. Он лишился этого статуса, когда потерял покровительство королевы Елизаветы II.