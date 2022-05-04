Герцогиня Кембриджская каждый вечер использует для ухода за кожей масло шиповника. Об этом рассказало издание Express.

Средство характеризуется экспертами как отличный способ добиться увлажненной и сияющей кожи. Эфирное масло имеет множество преимуществ для женской красоты. Оно помогает осветлить темные пятна, естественным образом увлажняет кожу и обладает противовоспалительными свойствами.

Масло также можно использовать для увлажнения волос, так как оно содержит 80% незаменимых жирных кислот. Семена шиповника также обладают антиоксидантными свойствами и богаты витамином А, который отлично подходит для борьбы со старением.

Любимое масло Кейт Миддлтон также уменьшает морщины, помогает бороться с окислительными повреждениями и предотвращает будущие повреждения.

Сообщается, что герцогиня также любит использовать полотенца из фланели. Ткань – идеальный вариант для одновременного очищения кожи и ее мягкого отшелушивания.