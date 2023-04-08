Председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вусал Керимли в соцсетях обнародовал информацию о объеме пассажирских перевозок за последние шесть лет, то есть с момента создания БТА.

Согласно этой информации, в 2016 году число пассажиров, перевезенных автобусами в Баку, составило 629 миллионов человек. В 2017 году этот показатель возрос до 659 миллионов человек, в 2018 году — 704 миллиона человек, в 2019 году — 801 миллион человек. В 2020 году объем пассажирских перевозок составил 413 миллионов человек, в 2021 году — 444 миллиона человек. Нетрудно предположить, что уменьшение объема пассажирских перевозок в 2020-2021 годах было связано с мерами, предпринятыми по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и стремлением граждан поменьше покидать дома из-за карантина.

А в 2022 году объем пассажирских перевозок автобусным транспортом составил 502 миллиона человек. Таким образом за последние 6 лет объем автобусных пассажироперевозок в Баку сократился на 20,2 процента.

При этом необходимо учесть, что население столицы Азербайджана не убывает, а стремительно растет. Так, согласно официальной статистике за последние 13 лет население Баку увеличилось на 257,3 тысячи человек или 12,5% до 2 миллионов 303,1 тысячи человек. Однако если взять за основу расходы населения Азербайджана, которое согласно официальной статистике в январе-феврале текущего года потратило в розничной торговой сети 8,2 миллиарда манатов и 59 процентов этой суммы (4,8 миллиарда манатов) пришлось на Баку, то можно предположить о том, что в столице проживает почти половина населения страны – приблизительно 5 миллионов человек.

Исходя из вышеприведенного показателя объем пассажирских перевозок в Баку должен расти, однако мы наблюдаем обратную тенденцию. А раз жители Баку предпочитают меньше пользоваться пассажирскими автобусами, то это говорит о том, что они выбирают в качестве альтернативы услуги такси, метро или личный транспорт.

Вусал Керимли, сам того не желая, показал результаты деятельности возглавляемого им БТА. Основной задачей, возложенной на БТА, является развитие общественного транспорта, в данном случае автобусного, для того, чтобы жители Баку отказались от пользования личными автомобильными средствами. Ведь развивая сферу общественных пассажироперевозок БТА должно сдерживать рост использования личного автотранспорта.

А что делает БТА чтобы улучшить ситуацию? Многие старожилы Баку помнят те времена, когда можно было из одного конца города в другой добраться на одном автобусном маршруте. За последние годы в Баку закрыты или сокращены несколько десятков автобусных маршрутов. По этой причине пассажиру приходится добираться до нужного места пересадками, используя два, а порой и три транспортных средства. Это, в свою очередь, приводит к повышению численности пассажиров в автобусах, тесноте и давке, не говоря уже о том, что больно бьет по карману.

Благодаря «оптимизации» изменены действовавшие в Баку десятилетиями традиционные маршруты, а автобусы перестали обслуживать некоторые части города, что привело к появлению недовольных пассажиров и бесхозных автобусных остановок. Тем самым пассажиры не могут комфортно добраться до места назначения посредством автобусов, особенно в часы пик. В основном их жалобы связаны с длительностью интервала и нестабильной работой автобусных маршрутов. Эта причина побуждает жителей Баку пользоваться услугами одноманатных такси или же приобретать личный автомобиль.

Иными словами, БТА делает все возможное для того, чтобы общественный транспорт перестал быть привлекательным для жителей Баку. В глазах населения общественный транспорт стал лишь уделом тех, кто не имеет возможность пользоваться личными автомобилями. И приведенные главой БТА цифры подтверждают эту горькую истину…