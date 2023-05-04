Администрация «Казахстанской железной дороги» ввела запрет на перевозку нефтепродуктов по маршруту в российский порт Тамань на Черном море. Об этом пишет Reuters.

Как следует из телеграммы, которую железнодорожники разослали грузоотправителям, запрет вступает в силу с 8 мая. Причины такого решения в документе не указаны.

Издание отмечает, что речь идет терминале, который осуществляет перевалку нефтепродуктов и сжиженного нефтяного газа. Именно там вчера произошел пожар на нефтехранилище после атаки дронов.