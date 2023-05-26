Власти Кыргызстана сообщили правительству Китая о готовности ввести 10-дневный безвизовый режим для граждан страны, и это предложение сейчас рассматривается, рассказал глава МИД республики Жээнбек Кулубаев. По его словам, Китай заинтересован в том, чтобы его граждане могли в одной поездке посетить сразу три страны Средней Азии — Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, богатые природными, историческими и культурными достопримечательностями.

Судя по всему, это совсем скоро станет возможным. На прошлой неделе во время визита в Китай президента Казахстана Касым-Жомар Токаева было подписано соглашение между правительствами двух стран о совместном освобождении от визовых требований для туристических и деловых поездок. По этому документу гражданам обеих стран будет разрешено пребывать на территории другой страны без визы до 30 дней без перерыва и до 90 дней в течение шести месяцев. После этого Казахстанские чиновники ждут наплыва китайских туристов.

Китайские граждане еще с 2021 г. могут въезжать в Узбекистан без визы на 10 дней, а сейчас стороны обсуждают расширение безвизового режима. В марте Китай разрешил своим гражданам отправляться в Казахстан и Узбекистан в составе туристических групп.

До пандемии китайские туристы лидировали по тратам за рубежом. По оценке китайского управления валютного контроля, только в первой половине 2019 г. китайские туристы потратили за рубежом почти $130 млрд. И это всего лишь 7% граждан Китая, или 99 млн человек. Институт исследований международного туризма в Китае прогнозирует, что к 2030 году путешествовать будут более 400 миллионов китайцев, и к тому времени на них будет приходиться уже не менее 25% турпотока. (moscowtimes.ru)