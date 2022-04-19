Продовольственная инфляция в мире обновляет рекорды и угрожает дефицитом. На этом фоне прекращение Россией экспорта зерна из-за санкций вынудило и Казахстан ограничить экспорт пшеницы и муки.

С 15 апреля Казахстан объявил об ограничениях на вывоз пшеницы и муки, которые будут действовать пока до 15 июня. В РК будет введено квотирование на экспорт пшеницы и муки. Соответствующий приказ подписал глава Министерства сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев, передает пресс-служба ведомства. Там сообщили, что документ уже передан на государственную регистрацию в казахстанское Министерство юстиции.

Теперь вывозить пшеницу и муку из республики будут строго по утвержденным квотам. На пшеницу и меслин — 1 млн тонн; на муку пшеничную или пшенично-ржаную — 300 тыс. тонн. В Минсельхозе РК также указали, что к распределению квоты на вывоз пшеницы допускаются заявители, которые в обязательном порядке реализовали для «Продкорпорации» 10% от заявленного к вывозу объема по фиксированной стоимости.

Цель — «предотвращение возможного дефицита зерна на внутреннем рынке» этой среднеазиатской страны. По мнению аналитиков, принимаемые в Казахстане меры станут ответом на экспортные ограничения России для стран Евразийского экономического союза. Российский запрет на экспорт сказался и на стоимости казахстанских урожаев. Ранее сообщалось, что цена на тонну злака поднялась со 122 тенге (266.65 долл.) до 128-130 тысяч тенге (279.77 -284.14 долл.) за тонну, а после еще на 10 тысяч тенге (21.86 долл).

Меры нетарифного регулирования, заключающиеся в приостановке или ограничении экспорта, применяют сегодня многие страны, опасаясь нехватки продовольствия на собственных рынках. Причина – война на востоке Европы, прекратившая поставки зерновых из Украины и ограничившая российский экспорт. И хотя Казахстан не испытывает дефицита в пшенице, ограничения – следствие предложенной советом Евразийской экономической комиссии работы по разработке и единой мере нетарифного регулирования экспорта сельхозпродукции для стран ЕАЭС. Предлагаемый срок действия ограничений – шесть месяцев, то есть до уборки нового урожая.

Казахстанская пшеница изначально дороже, потому практически весь (за небольшим исключением) импорт ее в Азербайджан приходится на Россию. Однако в этом году экспортные ограничения обернули взоры нашей республики на рынок соседнего Казахстана. Всего в страну ввезли за январь свыше 93,7 тыс. тонн пшеницы, тогда как в январе минувшего года импортировали 23,2 тыс. тонн. Общая стоимость январских поставок составила 32,475 млн долларов (рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года превысил отметку в 4,5 раза). Примечательно также, что на долю пшеницы из Казахстана пришлось уже 50,1 процента импорта, из России — 49,9 процента. Доля России в структуре азербайджанского импорта пшеницы сократилась на 37,1% по сравнению с январем минувшего года, а вот Казахстана, напротив, выросла аж на 37%.

На этом фоне местные и международные аналитики рассматривают пути диверсификации направлений импорта в сторону южноазиатских производителей, в частности, Индии. Сама страна также стремится заменить Россию и Украину примерно в 30 странах, импортирующих пшеницу, а по сводкам индийских СМИ Азербайджан может стать новым покупателем. Здесь также важно заметить, что на текущий момент индийская пшеница остается самой дешевой в мире, где цены побили планку в 400 долл. за тонну злака.