Пропагандистская машина России, осуществляющей против Украины военную агрессию, занята оболваниванием некритично мыслящих умов и оправданием необъявленной войны. Оказывается, российская армия ведет войну на территории чужого государства против «террористов и военных преступников», которые осуществляли «политику террора» против населения Донбасса.

Согласно этой логике, агрессия России против Украины, убийства мирных жителей и уничтожение гражданской инфраструктуры представляются российской пропагандой в качестве ответа на «террор» украинской власти против собственного народа. В связи с этим подконтрольные Кремлю новостные издания круглосуточно заняты распространением этого тезиса, оправдывающего военную агрессию против Украины.

Особого внимания в этом процессе заслуживает деятельность новостного агентства «Sputnuk», основанного международным информационным агентством «Россия сегодня», чьим главным редактором является хорошо известная украинскому и азербайджанскому читателям Маргарита Симоньян.

«Sputnik» уже давно заслужил печальную славу рупора кремлевской пропаганды. Дело доходило до многочисленных международных скандалов и блокировок этого издания в разных странах, а также принятием в 2016 году Европарламентом резолюции, в которой «Sputnik» наравне с «Russia Today» признаётся как информационная угроза Евросоюзу и его партнёрам.

И сейчас, в разгар военной агрессии против Украины, «Sputnik» вовсю раскручивает маховик информационной войны, оправдывающей действия Кремля против соседней страны. При этом эта установка коснулась и филиалов «Sputnik», действующих в соседних с Россией странах.

Огульная антиукраинская пропаганда привела к тому, что редакция «Sputnik Moldova» получила уведомление местных властей о блокировке сайта с 26 февраля, а радиовещания — с 7 марта. В связи с этим в головном офисе «Sputnik» заявили, что блокировка сайтов «Sputnik Moldova» и прекращение вещания радио — акт цензуры и нарушение свободы слова властями Молдовы. В этой ситуации лучше было бы «Sputnik»у прокомментировать запрет Роскомнадзора российским журналистам называть вторжением, нападением и войной «спецоперацию» в Украине.

Из-за антиукраинской пропаганды власти Чехии намерены блокировать сайт «Sputnik Česká republika». Компания Google остановила монетизацию для российских СМИ с государственным финансированием и запретила им размещать рекламу на своих ресурсах. О введении аналогичных мер заявила соцсеть Facebook.

А тем временем издание «Sputnik Азербайджан» с момента начала войны опубликовал на своем сайте несколько материалов, направленных на дискредитацию и подрыв государственности Украины (https://az.sputniknews.ru/20220225/prestupleniya-vlastey-ukrainy-protiv-mirnykh-zhiteley-439576993.html , https://az.sputniknews.ru/20220225/denatsifikatsiya-vmesto-dekommunizatsii-i-rusofobii-439594382.html ). Деятельность «Sputnik Азербайджан» и до этого вызывала многочисленные вопросы, особенно в свете того, что армянский филиал «Sputnik» ведет открытую антиазербайджанскую и антитурецкую пропаганду в ущерб углубляющимся азербайджано-российским и турецко-российским связям.

Во многом это связано с тем, что вышеупомянутая Маргарита Симоньян, в силу своего армянского происхождения и ангажированности, подпитанной финансовыми вливаниями армянского лобби, осуществляет деятельность, направленную на нанесение ущерба азербайджано-российским связям. В её провокационной сущности можно было наглядно убедиться в очередной раз во время беседы с руководителями российских СМИ президента Азербайджана Ильхама Алиева, находившегося на днях с визитом в Москве.

Боброедку Симоньян, как ее называют сами украинцы, интересовал всего лишь один вопрос: «Почему же в Азербайджан не допускаются армяне?», на что она получила исчерпывающий ответ от азербайджанского лидера.

А с начала военной агрессии против Украины возглавляемое ею издание «Sputnik», включая и азербайджанский филиал, занято огульной антиукраинской пропагандой. И это происходит на фоне недавнего визита президента Азербайджана в Украину, завершившегося подписанием Совместной декларации лидеров обеих стран, закрепляющих готовность оказывать взаимную поддержку суверенитету и территориальной целостности государств в международно признанных границах, совместное противодействие гибридным угрозам, стремление обеспечить мир и стабильность в Черноморско-Каспийском регионе и за его пределами. А сейчас действующее на территории Азербайджана издание «Sputnik Азербайджан» называет украинские власти «террористами» и «неонацистами»!

Несмотря на то, что в ходе визита Ильхама Алиева в Москву была подписана «Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном», этот факт не означает, что наша страна занимает российскую сторону в войне против Украины. У Азербайджана есть своя независимая внешняя политика и издание «Sputnik Азербайджан» должно учитывать местные реалии, не переходя «красные линии».