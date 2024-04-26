Соединенные Штаты не должны нарушать красные линии в отношении суверенитета Китая и его безопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Соединенные Штаты не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, подавлять развитие Китая и переступать красные линии, когда речь идет о суверенитете, безопасности и интересах развития Китая», — приводит слова Ван И Центральное телевидение Китая.

По словам министра, требования КНР последовательны, она всегда выступает за взаимное уважение основных интересов.

Рабочий визит представителя Соединенных Штатов в Китай начался, когда он посетил Шанхай 24 апреля. Отмечалось, что госсекретарь будет находиться в КНР до 26 апреля.