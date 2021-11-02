Фракция «Лело — Партнерство для Грузии» заявляет, что не будет участвовать в пленарных заседаниях парламента до тех пор, пока Михаила Саакашвили не переведут в многопрофильную клинику.

Однако, несмотря на бойкот, фракция примет участие в обсуждении конституционных поправок. Об этом, как сообщает «Грузия-Онлайн», заявили Саломе Самадашвили и Ана Нацвлишвили сегодня, 2 ноября, на брифинге в парламенте.

«Мы осуществляем свое право в соответствии с Конституцией Грузии и Регламентом Грузии заявляем, что не будем участвовать в пленарных заседаниях парламента до тех пор, пока государство и правительство не обеспечат надлежащую защиту здоровья Саакашвили и нейтрализуют все угрозы его жизни.

«Я хочу, чтобы правительство, а также наши международные партнеры восприняли наш политический бойкот как очень серьезное предупреждение о том, что страна находится в сложной ситуации, и потребовали соответствующей реакции как от правительства, так и от наших международных партнеров», — сказала Самадашвили.

При этом, по словам Самадашвили, фракция уже обратилась в парламент по поводу бойкота.

Ее позицию разделяет и другой член фракции Ана Нацвлишвили. По словам правительство нарушило закон, когда Саакашвили не отправили в многопрофильную клинику за пределами тюрьмы, в которой его здоровье подвергается риску.