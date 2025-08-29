Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил в пятницу, что процесс ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID) отныне возглавит директор Офиса менеджмента и бюджета США Рассел Воут.

Об этом госсекретарь Рубио написал в соцсети Х.

«Я пошутил с президентом Трампом, что у меня четыре работы. Он сказал мне отдать одну моему другу Расселу Воуту. Так я и сделал. С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. А после того, как небольшой набор основных программ был передан в Государственный департамент, USAID официально переходит в режим ликвидации. Теперь Расс возглавляет процесс ликвидации агентства, которое давно сошло с рельсов. Поздравляем, Расс», — отметил он.

Ранее Рубио сообщил о прекращении предоставления любой иностранной помощи Агентством США по международному развитию с 1 июля и что все программы иностранной помощи США отныне будут подотчетны американским налогоплательщикам.