Оппозиционная парламентская фракция «Айастан» готова присоединиться к процессу объявления импичмента премьер-министру Армении Николу Пашиняну, если инициаторы обеспечат недостающие голоса и народную поддержку.

Как передают армянские СМИ, об этом говорится в заявлении фракции.

Ранее общественные активисты Эдгар Казарян и Нарек Малян направили каждому депутату Национального Собрания письмо с призывом инициировать процесс отставки Пашиняна.

Отмечается, что фракция всегда выступала за отстранение Пашиняна от должности главы правительства.

«Есть веские политические и правовые основания для выражения недоверия Пашиняну с помощью импичмента. С другой стороны, вопрос импичмента в Национальном собрании может обсуждаться, если будет обеспечено, как минимум, 36 подписей депутатов. Для успеха требуется как минимум 54 голоса – простое большинство», – говорится в заявлении.

Отмечается, что инициаторы процесса не представляют какие-либо политические партии или движения и, по сути, не несут политической ответственности за провал импичмента.

«Фракция «Айастан» единогласно подтверждает свою готовность предоставить 28 подписей (по числу членов фракции) для начала процесса, если инициаторы смогут обеспечить не хватающие 8 подписей, а также публично заявят о возможности и ответственности за обеспечение необходимой для успеха народной массы», – говорится в заявлении.