В Казахстане будет введено квотирование на экспорт пшеницы и муки. Соответствующий приказ подписал глава Министерства сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев, передает пресс-служба ведомства.

Как заявили в пресс-службе, данный документ передан на государственную регистрацию в казахстанское Министерство юстиции.

«После введения в действие вышеуказанного приказа до 15 июня 2022 года экспорт пшеницы и муки будет осуществляться строго в рамках утвержденных объемов квот: на пшеницу и меслин — 1 млн тонн; на муку пшеничную или пшенично-ржаную — 300 тыс. тонн», — сказано в сообщении.

В Минсельхозе также указали, что к распределению квоты на вывоз пшеницы допускаются заявители, которые в обязательном порядке реализовали для «Продкорпорации» 10% от заявленного к вывозу объема по фиксированной стоимости.